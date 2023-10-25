Оккупанты получили новую проблему под Авдеевкой

Ухудшение погодных условий осложнило наступательные действия российской армии в районе Авдеевки Донецкой области.

Об этом сообщил в эфире национального телемарафона спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

По его словам, сдерживать врага в условиях дождливой погоды украинским воинам несколько легче, поэтому именно под Авдеевкой российская армия теперь имеет "некоторые проблемы".

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“Когда дождь – нельзя в полном объеме применять все находящиеся в распоряжении БПЛА. Это также вредит определенному прицеливанию тех же, скажем, штурмовых вертолетов... не так точно враг бьет", — отметил спикер ВСУ.

Напомним, российская оккупационная армия не прекращает попыток штурмовать Авдеевку Донецкой области с южного и северного направлений, пытаясь окружить город. Несмотря на это, ВСУ отбивают все атаки россиян.

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