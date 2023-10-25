Барселона – Шахтер – 2:1: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Текстовый репортаж третьего поединка "горняков" в этом розыгрыше главного еврокубка.

В среду, 25 октября, донецкий "Шахтер" сыграет с "Барселоной" в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/24.

Поединок пройдет на Олимпийском стадионе в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Накануне матча "Шахтер" объявил о назначении нового главного тренера. "Горняков" возглавил боснийский специалист Марино Пушич, который до этого работал помощником наставника нидерландского "Фейеноорда" Арне Слота.

К игре с "Барселоной" донецкую команду ему помогает готовить Дарио Срна, который стал исполняющим обязанности главного тренера "горняков" после увольнения Патрика ван Леувена. Под руководством хорвата "оранжево-черные" провели всего один матч – одержали разгромную победу над ЛНЗ (3:0) в чемпионате Украины.

На старте группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" уступил португальскому "Порту" (1:3), после чего с невероятным камбэком победил бельгийский "Антверпен" (3:2).

После двух туров "оранжево-черные" занимают третье место в квартете H, набрав три очка. Лидирует с 6 баллами "Барселона", которая разбила "Антверпен" (5:0) и обыграла "Порту" (1:0).

В плей-офф ЛЧ выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Клубы, которые финишируют третьими, в стыковых матчах Лиги Европы сразятся за путевки в 1/8 финала этого турнира с обладателями вторых мест в квартетах ЛЕ.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча "Барселона" – "Шахтер".