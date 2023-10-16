"Шахтер" объявил об увольнении главного тренера команды ван Леувена

Донецкий "Шахтер" уволил главного тренера команды Патрика ван Леувена.

Об этом сообщается на официальном сайте "горняков".

Руководство "оранжево-черных" приняло решение досрочно прекратить сотрудничество с 54-летним нидерландским специалистом. Вместе с ван Леувеном клуб также покидает его тренерский штаб.

Патрик возглавлял "горняков" с июля 2023 года, заменив на посту хорвата Игоря Йовичевича. Под руководством Ван Леувена команда провела 12 официальных матчей.

Сейчас "Шахтер" занимает третье место в чемпионате Украины, имея 18 очков после девяти сыгранных матчей. В групповом этапе Лиги чемпионов "горняки" провели два поединка: уступили португальскому "Порту" (1:3) и победили бельгийский "Антверпен" (3:2).

Следующий матч дончане проведут 21 октября против ЛНЗ в рамках 11-го тура УПЛ. После этого "Шахтер" 25 октября в Испании сыграет с "Барселоной" в 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов.

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