Мальта – Украина: где смотреть и ставки букмекеров на матч отбора Евро-2024

Во вторник, 17 октября, сборная Украины сыграет против команды Мальты в матче 8-го тура отбора на Евро-2024.

Гостевой для "сине-желтых" поединок состоится в Та-Кале на Национальном стадионе. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

Для обеих сборных это будет второй матч во время октябрьской международной паузы. Раньше Украина одержала победу над Северной Македонией (2:0), а Мальта разгромно проиграла Италии (0:4).

В другом поединке восьмого тура группы С в Лондоне сыграют сборные Англии и Италии (17 октября, 21:45).

Где смотреть матч Мальта – Украина

Трансляция матча Мальта – Украина будет доступна в эфире местных телеканалов Суспильного, кроме OTT-сервисов. В Интернете поединок покажет только медиасервис MEGOGO.

Текстовая онлайн трансляция матча Мальта – Украина будет доступна на нашем сайте.

Прогнозы букмекеров на матч Мальта – Украина

Абсолютным фаворитом грядущего поединка является сборная Украины. На победу подопечных Сергея Реброва можно поставить с коэффициентом 1,31. Ничья – 5,50. Выигрыш мальтийцев – 12,00.

Отметим, что перед первым матчем Украины и Мальты в рамках нынешнего отбора, который состоялся в июне, "сине-желтые" также считались безоговорочными фаворитами, однако тогда команда Реброва с трудом обыграла соперника (1:0) благодаря голу Виктора Цыганкова с пенальти.

Мальта – Украина: турнирное положение перед матчем

По итогам семи туров сборная Украины с 10 очками занимает третье место в группе C. Лидирует с 13 баллами Англия, на второй позиции – Италия (10). На четвертой строчке – Северная Македония (7), последняя – Мальта (0). Также у англичан и итальянцев есть один матч в запасе.

Таблица группы С после семи туров

Таблица группы С после семи туров / Фото: flashscore.ua

В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

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