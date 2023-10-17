Визит Путина в Китай: в ГУР видят "определенную угрозу" для Украины

В ГУР подчеркнули, что они будут внимательно следить за ситуацией.

Украинская разведка прокомментировала визит российского диктатора Владимира Путина в Китай на форуме "Один пояс, один путь" и видит "определенную угрозу".

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона вечером во вторник, 17 октября.

В ГУР подчеркнули, что они будут внимательно следить за ситуацией и "отрабатывает разные варианты".

"Сегодня Россия для всех — сырьевой придаток, и если ее представителей куда-то приглашают, то это так и расценивают. А риски это для нас несет, потому что понятно, что интересует Путина в этой ситуации. Поэтому Украина не только следит, но и отрабатывает разные сценарии ", – отметил Юсов.

Напомним, во вторник, 17 октября, российский диктатор Владимир Путин прибыл в Китай на форум "Один пояс, один путь", где встретился с лидером КНР Си Цзиньпином.

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