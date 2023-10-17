Візит Путіна до Китаю: у ГУР бачать "певну загрозу" для України

У ГУР підкреслили, що вони будуть уважно стежити за ситуацією.

Українська розвідка прокоментувала візит російського диктатора Володимира Путіна до Китаю на форумі "Один пояс, один шлях" та бачить "певну загрозу".

Про це сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону ввечері у вівторок, 17 жовтня.

У ГУР підкреслили, що вони будуть уважно стежити за ситуацією та "відпрацьовує різні варіанти".

"Сьогодні Росія для всіх - сировинний придаток, і якщо її представників кудись запрошують, то це так і розцінюють. А ризики це для нас несе, бо зрозуміло, що цікавить Путіна у цій ситуації. Тому Україна не лише стежить, а й відпрацьовує різні сценарії", - зазначив Юсов.

Нагадаємо, у вівторок, 17 жовтня, російський диктатор Володимир Путін прибув до Китаю на форум на форум "Один пояс, один шлях", де зустрівся з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

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