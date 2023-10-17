Напад терористів ХАМАС на Ізраїль: кількість жертв серед українців зросла

За словами Зеленської, уже відомо, що серед жертв терористів ХАМАС – 13 громадян України.
Дружина президента Олена Зеленська у телефонній розмові висловила співчуття колезі, першій леді Ізраїлю Міхаль Герцог, через терористичний напад угрупування ХАМАС.
Про це Зеленська написала у Facebook.
"Українці розуміють біль Ізраїлю після нападу терористів ХАМАС на його цивільних громадян. І підтримка з боку українців – це вияв не просто солідарності, а спільного досвіду боротьби за безпеку для своїх людей", - зазначила Зеленська.
За її словами, уже відомо, що серед жертв терористів – 13 громадян України.
"Серед поранених – хлопчик, мама якого загинула під час нападу терористів. Іще один страшний доказ того, що кордони нинішнього світу проходять не лише між країнами, а й між людяністю та ненавистю", – підкреслила Зеленська.
За словами першої леді, Україна послідовно виступає за мир на Близькому Сході для всіх народів.
"Терор має програти, а кожна країна, у якій цінують життя, має вистояти. Бо люди і є країна", - наголосила Зеленська.
Раніше повідомлялось про 12 загиблих громадян України, ще вісім - вважаються зниклими безвісти.
Нагадаємо, 14 жовтня з Тель-Авіва вилетів перший евакуаційний рейс із 207 громадянами України.
16 жовтня з аеропорту Бен Гуріон (Тель-Авів, Ізраїль) вилетів другий евакуаційний рейс із 155 громадянами України на борту.
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