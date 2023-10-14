Перший евакуаційний рейс із українцями вилетів із Ізраїля

Наступний евакуаційний рейс для українців запланований на завтра, 15 жовтня.

Перший евакуаційний рейс із 207 громадянами України вилетів із Тель-Авіва до Бухареста.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко у Facebook.

За його словами, на борту із Тель-Авіва до румунського Бухареста вилетіли 207 громадян України, серед яких 63 дитини.

Наступний рейс планується на завтра, 15 жовтня, до міста Клуж (Румунія). МЗС планує завтра вивезти ще 155 українців із Ізраїля.

Раніше повідомлялося, що 243 українці, а саме жінки та діти, потребують евакуації з Сектора Гази.

Станом на ранок 12 жовтня відомо про сімох українців, які загинули внаслідок атаки ХАМАС в Ізраїлі. Крім того, шість вважають зниклими безвісти. Дев'ятьох українців поранено.

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