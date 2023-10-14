Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Перший евакуаційний рейс із українцями вилетів із Ізраїля

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
Перегляди
151
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Перший евакуаційний рейс із українцями вилетів із Ізраїля

З Ізраїлю вилетів перший евакуаційний рейс з українцями — МЗС / Фото: pixabay.com

Наступний евакуаційний рейс для українців запланований на завтра, 15 жовтня.

Перший евакуаційний рейс із 207 громадянами України вилетів із Тель-Авіва до Бухареста.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко у Facebook.

За його словами, на борту із Тель-Авіва до румунського Бухареста вилетіли 207 громадян України, серед яких 63 дитини.

Наступний рейс планується на завтра, 15 жовтня, до міста Клуж (Румунія). МЗС планує завтра вивезти ще 155 українців із Ізраїля.

Раніше повідомлялося, що 243 українці, а саме жінки та діти, потребують евакуації з Сектора Гази.

Станом на ранок 12 жовтня відомо про сімох українців, які загинули внаслідок атаки ХАМАС в Ізраїлі. Крім того, шість вважають зниклими безвісти. Дев'ятьох українців поранено.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
151
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація