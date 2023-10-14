Первый эвакуационный рейс с украинцами вылетел из Израиля

Следующий эвакуационный рейс для украинцев намечен на завтра, 15 октября.

Первый эвакуационный рейс с 207 гражданами Украины вылетел из Тель-Авива в Бухарест.

Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко в Facebook.

По его словам, на борту из Тель-Авива в румынский Бухарест вылетели 207 граждан Украины, среди которых 63 ребенка.

Следующий рейс планируется на завтра, 15 октября, в город Клуж (Румыния). МИД планирует завтра вывезти еще 155 украинцев из Израиля.

Ранее сообщалось, что 243 украинца, а именно женщины и дети, нуждаются в эвакуации из Сектора Газа.

По состоянию на утро 12 октября известно о семи украинцах, погибших в результате атаки ХАМАС в Израиле. Кроме того, шесть считают пропавшими без вести. Девять украинцев ранены.

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