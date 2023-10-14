ХАМАС поблагодарил Путина за поддержку

Исламистское движение ХАМАС выразило благодарность президенту России Владимиру Путину за позицию, которую он выразил после нападения боевиков на Израиль.

Об этом сообщили в Telegram-канале группировки.

В тексте опубликованной в субботу, 14 октября, благодарность в частности говорится о "неутомимых усилиях" президента государства-агрессорки, направленных на прекращение "сионистской агрессии против палестинского народа".

Также в ХАМАС обратили внимание на то, что Путин выступил против блокады Газа, прекращения поставок гуманитарной помощи и нападения на гражданское население.

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Накануне 13 октября Путин заявил на заседании Совета глав государств СНГ, что конфликт на Ближнем Востоке необходимо урегулировать путем мирных переговоров, результатом которых должно стать создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Он также сравнил блокаду Газа с блокадой Ленинграда во время Второй мировой войны и назвал такой подход неприемлемым.

При этом Путин признал, что Израиль столкнулся с "беспрецедентной атакой, которой в истории не было — не только по масштабу, но и по характеру исполнения", однако добавил, что ЦАХАЛ "соответствует масштабно и довольно жестокими методами".

"Я считаю, что, конечно, нужно думать о гражданском населении", — цинично заявил хозяин Кремля, который уже более полутора лет отдает приказы обстреливать украинские города.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не стремится отвоевать "дополнительные территории" во время войны в Украине, а полномасштабное вторжение объяснил желанием "чувствовать себя в безопасности".

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