Путин собрался в Армению: что известно

Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Президент России заявил, что готов посетить страну.

Об этом пишет армянская служба "Радио Свобода".

Подробности

По словам Путина, Армения вроде бы не планирует выходить из Содружества независимых государств. Он также заявил, что готов посетить Армению.

"И приглашение есть, и ему приглашение есть в Россию. Посмотрим. Мы все понимаем, мы все взрослые люди. Понимаем, что там происходит. Это трагедия армян Карабаха. Ему, пожалуй, не до поездок сейчас. Но мы в контакте остаемся, работаем с ним, постоянно на связи. Сложится нормальная ситуация – и я к ним съезжу, и они приедут", – заявил президент России.

Следует отметить, что накануне пресс-служба президента Армении Ваагна Хачатуряна сообщила о подписании закона о ратификации Римского устава Международного уголовного суда (МКС). Парламент Армении ратифицировал его 3 октября.

Напомним, в марте Международный уголовный суд в Гааге заявил, что выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Причиной послужила "ситуация в Украине". Это означает, что теперь у диктатора статус подозреваемого и за пределами России его должны арестовать и передать в суд.

Читайте также: