Требовал от Зеленского извинений: спикера МИД Польши уволили

Представителя МИД Лукаша Ясиню уволили. Причиной стало распространение дезинформации о парламентских выборах.

Об этом сообщает RMF24.

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Как отметили в ведомстве, количество желающих принять участие в парламентских выборах и референдумах за рубежом в этом году беспрецедентно. Из опыта прошлых лет известно, что окружные избирательные комиссии, имея такую же нагрузку, как и на выборах этого года, смогли посчитать все голоса.

"В Министерстве иностранных дел убеждены, что комитеты усвоят стиль работы, который позволит им это сделать. Из-за ложной информации о степени подготовки Министерства иностранных дел к организации выборов за рубежом, предоставленную спикером МИД, господин Лукаш Ясин был немедленно уволен с должности", – заявили в МИДе.

На своей странице в соцсети Ясина подтвердил, что завершает свою работу на должность представителя Министерства иностранных дел. Он добавил, что "пресс-секретарь – это сапер, а любой сапер может подорваться на мине".

"Завершая работу в должности представителя МИД, хочу поблагодарить всех вас", — написал он.

Напомним, в мае пресс-секретаря МИД Польши Лукаша Ясину отстранили от работы после его заявления о том, что президент Украины Владимир Зеленский должен извиниться за Волынскую трагедию.

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