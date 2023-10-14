Вимагав від Зеленського вибачень: речника МЗС Польщі звільнили

Речника МЗС Лукаша Ясіню звільнили. Причиною стало поширення дезінформації про парламентські вибори.

Про це повідомляє RMF24.

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Як зазначили у відомстві, кількість охочих взяти участь у парламентських виборах і референдумах за кордоном цього року є безпрецедентною. З досвіду минулих років відомо, що окружні виборчі комісії, маючи таке ж навантаження, як і на цьогорічних виборах, змогли порахувати всі голоси.

"У Міністерстві закордонних справ переконані, що комітети засвоять стиль роботи, який дозволить їм це зробити. Через неправдиву інформацію про ступінь підготовки Міністерства закордонних справ до організації виборів за кордоном, надану речником МЗС, пана Лукаша Ясіну було негайно звільнено з посади", – заявили в МЗС.

На своїй сторінці у соцмережі Ясіна підтвердив, що завершує свою роботу на посаду речника Міністерства закордонних справ. Він додав, що "прессекретар – це сапер, а будь-який сапер може підірватися на міні".

"Завершуючи роботу на посаді речника МЗС, хочу подякувати усім вам", – написав він.

Нагадаємо, у травні речника МЗС Польщі Лукаша Ясіну відсторонили від роботи після його заяви про те, що президент України Володимир Зеленський повинен перепросити за Волинську трагедію.

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