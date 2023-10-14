У центрі Варшави невідомий чоловік погрожує підірвати бомбу: фото та відео

Чоловік заліз на пам’ятник Смоленській трагедії у столиці Польщі, площу навколо оточила поліція.

У суботу, 14 жовтня, поліція оточила площу Пілсудського в центрі Варшави через загрозу вибуху. Невідомий чоловік заліз на пам’ятник Смоленській трагедії у столиці Польщі та погрожував підірвати себе.

На фотографіях, опублікованих на платформі соціальних мереж X (раніше Twitter), зображений чоловік, що стоїть на верхівці пам’ятника, його обличчя замасковане.

Пам’ятник, на який вибрався невідомий, присвячений пам’яті жертв авіакатастрофи 2010 року, в результаті якої загинули 96 людей, у тому числі президент Лех Качинський і його дружина Марія.

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"Немає входу, там бомба", - сказав поліцейський на місці події репортеру Reuters.

Є повідомлення, що ця особа є пакистанцем, який вигукує гасла на підтримку ХАМАС, інформація ще не підтверджена владою.

У центрі Варшави невідомий чоловік погрожує підірвати бомбу

Завтра в Польщі проходять парламентські вибори. Фаворитом виборів вважається консервативна партія влади, яка вимагає посилення міграційного режиму.

Нагадаємо, у неділю, 15 жовтня, в Польщі відбудуться чергові парламентські вибори. ТСН.ua зібрав інформацію про політичний розклад у сусідній країні напередодні голосування.

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