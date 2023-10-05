Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Над Варшавою вперше в історії розгорнуть систему ППО: що відомо

Автор
Марина АзізоваМарина Азізова
Дата публікації
Перегляди
379
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Над Варшавою вперше в історії розгорнуть систему ППО: що відомо

Система Patriot / Wikipedia

Перше бойове чергування системи Patriot розпочнеться у п'ятницю, 6 жовтня.

Польські військові вперше розгорнули над столицею країни Варшавою систему протиракетної та протиповітряної оборони “Вісла”. Її основою став зенітно-ракетний комплекс Patriot.

Про це повідомляє в X (Twitter) Міністерство оборони Польщі.

В оборонному відомстві країни уточнили, що перше бойове чергування системи Patriot розпочнеться у п'ятницю, 6 жовтня.

Глава Міноборони Польщі Маріуш Блащак назвав це “історичною та новаторською подією”.

“Варшава вперше отримує протиракетну оборону на базі системи Patriot. Із завтрашнього дня солдати розпочнуть чергування з елементами цієї сучасної системи”, — йдеться у заяві.

Польський міністр сьогодні, 5 жовтня, на варшавському аеропорту Бемово відвідав військових, які у складі вогневої групи 37-ї ескадрильї зенітно-ракетних засобів управлятимуть пусковими установками, купленими країною у Сполучених Штатів Америки.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
379
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація