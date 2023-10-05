Над Варшавою вперше в історії розгорнуть систему ППО: що відомо

Польські військові вперше розгорнули над столицею країни Варшавою систему протиракетної та протиповітряної оборони “Вісла”. Її основою став зенітно-ракетний комплекс Patriot.

Про це повідомляє в X (Twitter) Міністерство оборони Польщі.

Minister @mblaszczak: to wydarzenie historyczne i przełomowe. Po raz pierwszy Warszawa zyskuje obronę przeciwrakietową opartą o system #PATRIOT. Już od jutra żołnierze rozpoczną dyżur na elementach tego nowoczesnego systemu. pic.twitter.com/Yuiafh1c9R — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) October 5, 2023

В оборонному відомстві країни уточнили, що перше бойове чергування системи Patriot розпочнеться у п'ятницю, 6 жовтня.

Глава Міноборони Польщі Маріуш Блащак назвав це “історичною та новаторською подією”.

“Варшава вперше отримує протиракетну оборону на базі системи Patriot. Із завтрашнього дня солдати розпочнуть чергування з елементами цієї сучасної системи”, — йдеться у заяві.

Польський міністр сьогодні, 5 жовтня, на варшавському аеропорту Бемово відвідав військових, які у складі вогневої групи 37-ї ескадрильї зенітно-ракетних засобів управлятимуть пусковими установками, купленими країною у Сполучених Штатів Америки.

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