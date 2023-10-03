Польський концерн займатиметься модернізацією танків для України — ЗМІ

У Польщі заявили, що планують, крім ремонту, займатися ще й модернізацією танків, які раніше відправили Україні.

Польський оборонний концерн Polska Grupa Zbrojeniowa планує займатися модернізацією і ремонтом танків PT-91 і Т-72, які раніше були передані Україні.

Про це повідомляє PAP.

Після візиту до Польщі президента України Володимира Зеленського, який відбувся у квітні, оборонний концерн Polska Grupa Zbrojeniowa спільно з українською компанією "Укроборонпром" створили технологічний центр для ремонту танків Т-64 у Глівіце.

Відтоді перші танки "Leopard", спеціально відремонтовані на механічному заводі "Бумар-Лабенди" (пол. "Bumar-Labedy"), були передані українській стороні. Робота над іншими машинами триває.

Ремонт проводиться вже понад рік через компанію спеціального призначення "PGZ Service Orel".

"У той час, як інші роблять заяви щодо майбутнього, ми діємо за домовленістю з українською стороною", - йдеться в повідомленні Польської групи з питань озброєнь у соціальних мережах.

Також очікується, що завод у Глівіце згодом обслуговуватиме і модернізуватиме танки PT-91 і Т-72, передані Україні від Польщі. Також завод планує займатися обслуговуванням танків Leopard 2A4, які країни Заходу передають Україні.

"Це наочно демонструє, що нашим пріоритетом є надання реальної допомоги солдатам, що воюють", - підкреслили в PGZ.

Нагадаємо, 2 жовтня стало відомо, що Україна отримала від Польщі перші відремонтовані на заводі Бумар-Лабенди танки Leopard.

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