Польща та українські біженці: годує чи залежить від них – дослідження

У другому кварталі 2023 року українці у Польщі витратили 1,77 млрд злотих (14,73 млрд грн). Це на 300 млн злотих більше, ніж за аналогічний період минулого року. Такими чином наші співвітчизники у Польщі стали другими за обсягом витрат серед іноземців.

Про це передає міжнародна агенція з працевлаштування Gremi Personal.

Більше витрачають тільки ті, хто приїхав з Німеччини — 4,76 млрд злотих (39.6 млрд.грн), що складає 51,8 % від загальної суми,

з Чехії – 13,5%,

Словаччини 8,2%, Литви – 4,4%,

Білорусі – 2,7%,

РФ 0,2%.

Всього іноземці у Польщі витратили 11,7 млрд злотих.

Витрати іноземців у Польщі / Фото: Gremi Personal

В агенції кажуть, що ні відсоток, ні сума витрат українців не дивує — це найбільша група іноземців у Польщі. І витрати українців будуть зростати щонайменше до кінця року.

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Однак у наступному році експерти очікують, що цей приріст може сповільниться, бо значна частка українців навесні повертається додому чи їде до країн Західної Європи.

"Попри те, що українці все ще залишаються найбільшою групою іноземців, які працюють у Польщі, їхня частка зменшується — з 72% до 68,3% порівняно з минулим роком. У липневих реєстрах ZUS зараховано 749,1 тис., а це усього на 13,3 тис. людей більше, ніж у липні 2022 року", – зазначає Gremi Personal.

У виданні зауважують, що на першому місці опинилися іноземці з Німеччини, але тут йдеться не лише про німців. Весь туристичний потік з країн західної Європи (Франція, Італія, Нідерланди, Велика Британія і т.д.) іде саме через німецько-польський кордон. Також достатньо велика кількість громадян Німеччини, особливо поважного віку проживають у Польщі через значно дешевшу вартість життя.

“Левова частка українців працюють, платять податки, поповнюють польський бюджет. За прогнозами на 2023 рік – не менше 6 млрд злотих податків від працюючих українців піде до бюджету Польщі.

Так, Польща витратила близько $550 мільйонів на виплати українським сім’ям, які виїхали до Польщі, тікаючи від війни. Але з іншого боку, враховуючи кількість працюючих українських громадян, економіка Польщі критично залежить від українців і отримує набагато більше, ніж витрачає” — каже Анна Джоболда, директорка департаменту рекрутації міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal.

Раніше ми писали, куди звертатися українцям, якщо в Польщі не виплатили зарплату.

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