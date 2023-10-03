Польша и украинские беженцы: кормит или зависит от них

Во втором квартале 2023 года украинцы в Польше потратили 1,77 млрд злотых (14,73 млрд грн). Это на 300 млн. злотых больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, наши соотечественники в Польше стали вторыми по объему расходов среди иностранцев.

Об этом передает международное агентство по трудоустройству Gremi Personal.

Больше тратят только приехавшие из Германии — 4,76 млрд злотых (39.6 млрд.грн), что составляет 51,8 % от общей суммы,

из Чехии – 13,5%,

Словакии 8,2%, Литвы – 4,4%,

Беларуси – 2,7%,

РФ – 0,2%.

Всего иностранцы в Польше израсходовали 11,7 млрд злотых.

Расходы иностранцев в Польше / Фото: Gremi Personal

В агентстве говорят, что ни процент, ни сумма расходов украинцев не удивляет – это самая большая группа иностранцев в Польше. И расходы украинцев будут расти, по меньшей мере, до конца года.

Также читайте Почему украинские беженцы все чаще переезжают из Польши в Германию: эксперты назвали причины

Однако в следующем году эксперты ожидают, что этот прирост может замедлиться, потому что значительная доля украинцев весной возвращается домой или уезжает в страны Западной Европы.

"Несмотря на то, что украинцы все еще остаются крупнейшей группой иностранцев, работающих в Польше, их доля уменьшается — с 72% до 68,3% по сравнению с прошлым годом. В июльских реестрах ZUS зачислено 749,1 тыс., а это всего на 13,3 тыс. человек больше, чем в июле 2022 года», – отмечает Gremi Personal.

В издании отмечают, что на первом месте оказались иностранцы из Германии, но речь идет не только о немцах. Весь туристический поток из стран западной Европы (Франция, Италия, Нидерланды, Великобритания и т.д.) идет именно через немецко-польскую границу. Также достаточно большое количество граждан Германии, особенно почтенного возраста проживают в Польше из-за значительно более дешевой стоимости жизни.

“Львиная доля украинцев работают, платят налоги, пополняют польский бюджет. По прогнозам на 2023 год – не менее 6 млрд. злотых налогов от работающих украинцев пойдет в бюджет Польши.

Так, Польша потратила около $550 миллионов на выплаты украинским семьям, выехавшим в Польшу, убегая от войны. Но с другой стороны, учитывая количество работающих украинских граждан, экономика Польши критически зависит от украинцев и получает гораздо больше, чем тратит", — говорит Анна Джоболда, директор департамента рекрутации международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.

Раньше мы писали, куда обращаться украинцам, если в Польше не выплатили зарплату.

Читайте также: