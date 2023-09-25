Польша готова поставлять оружие Украине: Дуда назвал условие

Польша готова поставлять оружие Украине, но есть нюанс.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна готова поставлять Украине старую военную технику, которая будет замещаться за счет закупки новой.

Об этом он сказал в интервью польской газете Super Express.

Он говорит, что совсем по-другому интерпретировал заявление премьер-министра.

"Возможно потому, что я недавно с ним разговаривал, в частности, о передаче техники Украине", — сказал он.

Дуда подчеркнул, что пока речь не может идти о поставках любой новой техники, которую Польша сейчас закупает, такой как артиллерийские гаубицы К2 или танки К9.

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"Эта техника должна послужить усилению польской армии. Мы не тратим миллиарды, чтобы вдруг отдать их", — сказал он.

Впрочем, президент Польши говорит, что это не значит, что страна вообще не будет передавать оружие Украине.

"Когда старую технику заменяют современной, у меня нет проблем отправить ее украинцам", — добавил Дуда.

Польский президент призвал помнить, кто больше выиграет, если Польша и Украина разойдутся.

"Последствия могут быть трагическими", – сказал он.

Конфликт Украины и Польши

В отношениях Украины и Польши очередное обострение. В последние дни конфликт снизил градус.

В частности, Польша подготовила транзитные коридоры, которыми Украина сможет экспортировать свое зерно странам, нуждающимся в нем. Однако Варшава оставит в силе свой запрет на экспорт.

В субботу, 23 сентября, президент Украины Владимир Зеленский по дороге из заокеанского турне делал короткую остановку в Польше, чтобы наградить двух польских волонтеров.

Тем временем Россия прилагает много усилий, чтобы поссорить Украину с центральноевропейскими партнерами, но потерпела неудачу в случае с Польшей.

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