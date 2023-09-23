Россия провалила попытку поссорить Киев и Варшаву — ISW

Быстрое возвращение Польши к своим обязательствам по Украине указывает, что Россия провалила попытку поссорить Киев и Варшаву.
Россия прилагает много усилий, чтобы поссорить Украину с центральноевропейскими партнерами, но потерпела неудачу в случае с Польшей.
Такое мнение высказали аналитики Института изучения войны ( ISW ).
Эксперты назначили, что Россия наносит удары по украинской портовой инфраструктуре, чтобы Украина была вынуждена искать другие способы экспорта зерна, что может привести к напряженности в отношениях с западными студентами.
Пока усилия Москвы не принесли результата, поскольку польский президент Анджей Дуда объяснил заявление премьера Польши Матеуша Моравецкого о том, что Варшава больше не будет поддерживать Украину в военной сфере. Речь шла только о том вооружении, которое Польша закупает для своей армии. Во всех остальных случаях предварительные договоренности будут выполняться в дальнейшем.
"Быстрое возвращение Польши к своим обязательствам по Украине указывает на то, что российская кампания не столь успешна, как, вероятно, хочет Москва", — отметили в ISW.
Напомним, ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что российский диктатор Путин тщетно надеется на то, что партнеры Украины перестанут помогать бороться с агрессорами.
Кроме того, мы ранее информировали, что Запад не списывает Путина со счетов как переговорщика, потому что нет понимания, к какому будущему России готов Запад.
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