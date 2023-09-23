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Астрологический прогноз на 23 сентября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
373
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 23 сентября

Летучая Мышь - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: один из самых сложных дней лунного месяца, когда на первый план выходит «теневая» сторона человеческой натуры. Пороки, которые выходят на поверхность из тайных уголков души, могут стать причиной возникновения проблем с серьезными последствиями – ссор, скандалов, конфликтов. Чтобы избежать такого развития событий, необходимо минимизировать общение с окружающими, включая самых близких людей. 

Символ дня: Летучая Мышь. 

Стихия дня: Огонь. 

Счастливое число дня: 9. 

Счастливый цвет дня: коричневый, шоколадный, каштановый, цвет кофе с молоком. 

Счастливые камни дня: черный жемчуг, александрит, серпентин. 

За какую часть тела отвечает: грудной отдел. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день – а велика вероятность пищевых отравлений, межреберной невралгии и сердечно-сосудистых недугов – будут носить психосоматический характер, поэтому важно с делать из них выводы. 

Питание дня: необходимо отказаться от грибов, мяса и алкогольных напитков и включить в рацион травяные отвары, которые помогут очистить организм от шлаков и токсинов. 

Стрижка дня: стричь волосы категорически не рекомендуется. 

Дачные работы дня: можно обрабатывать землю любыми способами и обрезать плодовые деревья и кустарники. 

Магия и мистика дня: от гаданий необходимо отказать, в противном случае можно привлечь в свою жизнь серьезный негатив. 

Сны дня: о снах нынешней ночи, какими бы неприятными они ни были, нужно просто забыть, никакого влияния на нашу жизнь они не окажут. 

Табу дня: нужно отказаться от общения – и, особенно, свидания – с незнакомым человеком. 

Цитата дня: «Я не боюсь исчезнуть. Прежде, чем я родился, меня не было миллиарды и миллиарды лет, и я нисколько от этого не страдал» (Марк Твен). 

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Дата публикации
Просмотры
373
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