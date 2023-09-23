Россияне атаковали остров Змеиный, когда там находилась съемочная группа ТСН

Российские террористы атаковали украинский остров Змеиный, когда там была съемочная группа ТСН.

Об этом рассказал журналист Андрей Цаплиенко

"Раздается сигнал тревоги. Враг наносит удар с воздуха. У нас несколько секунд, чтобы найти в руинах на скале хоть какое-то укрытие. Как только мы его находим — двойной взрыв", — говорит Андрей Цаплиенко.

Россияне атаковали остров КАБами – это корректируемая авиабомба. Ее запускают с расстояния до полусотни километров, не заходя в зону поражения украинского ПВО. Целью ударов окупантов были катера, их порубило обломками.

"К счастью, российские высокоточные бомбы оказались не столь высокоточными и упали на расстоянии от катеров. К счастью, не сдетонировала большая часть боекомплекта и взрывчатки на борту. Отказала электроника, но, главное, чудом завелись двигатели. Оба катера начали маневрировать на грани своих, убегая от возможных ударов с воздуха. И как только они пересекли нулевую отметку устья Дуная, над водой мощно раздался украинский гимн", — говорит Андрей Цаплиенко.

Напомним, ранее сообщалось, что в ВМС рассказали, имеют ли возможность россияне провести высадку десанта на юге Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что в ВСУ рассказали, почему кафиры сбрасывают авиабомбы на Змеиный.

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