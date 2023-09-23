Тарнавский рассказал, когда произойдет наибольший прорыв в контрнаступлении

В настоящее время российское командование полагается на глубину своей обороны.

Украинским военным необходимо дойти, по крайней мере, до города Токмак, поэтому наибольший прорыв в контрнаступлении еще впереди.

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Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, информирует CNN.

Он отметил, что украинские силы совершают наступательные действия на Мелитопольском направлении. ВСУ уничтожают врага, шаг за шагом освобождают украинскую землю от захватчиков и закрепляются на новых рубежах.

Генерал заявил, что самый большой прорыв произойдет уже после того, как ВСУ дойдут до Токмака. Он заявил, что в настоящее время российское командование полагается на глубину своей обороны.

"Токмак — это цель-минимум. Общая цель — добраться до наших государственных границ", — заявил Тарнавский.

Напомним, ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что российское командование использовало все резервы, чтобы остановить продвижение ВСУ.

Кроме того, мы ранее информировали, что эксперт Олег Жданов заявил, что Вооруженные силы Украины до конца 2023 могут частями войти в Крым или выйти на Перекоп.

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