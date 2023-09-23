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Тарнавський розповів, коли станеться найбільший прорив у контрнаступі

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Тарнавський розповів, коли станеться найбільший прорив у контрнаступі

Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський / Фото: скриншот з відео

Наразі російське командування покладається на глибину своєї оборони.

Українським військовим необхідно дійти принаймні до міста Токмак, тому найбільший прорив у контрнаступі ще попереду.

Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський, інформує CNN.

Він зазначив, що українські сили здійснюють наступальні дії на Мелітопольському напрямку. ЗСУ знищують ворога, крок за кроком звільняють українську землю від загарбників та закріплюються на нових рубежах.

Генерал заявив, що найбільший прорив станеться вже після того, як ЗСУ дійдуть до Токмака. Він заявив, що наразі російське командування покладається на глибину своєї оборони.

"Токмак — це ціль-мінімум. Загальна мета — дістатися до наших державних кордонів", — заявив Тарнавський.

Нагадаємо, раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що російське командування використало всі резерви, щоб зупинити просування ЗСУ.

Крім того, ми раніше інформували, що експерт Олег Жданов заявив, що Збройні сили України до кінця 2023 року можуть частинами увійти до Криму чи вийти на Перекоп.

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Дата публікації
Перегляди
299
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