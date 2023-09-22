Міноборони підтвердило удар по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі

Військовий об'єкт окупантів було уражено близько 12:00.
У п'ятницю, 22 вересня, Сили оборони України завдали влучного удару по штабу командування Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі.
Про це повідомили на офіційній Facebook-сторінці Управління стратегічних комунікацій Міноборони.
У повідомленні уточнили, що удару було завдано близько 12:00. Військовий об'єкт окупантів уражено.
Раніше в Міноборони РФ заявили, що внаслідок удару по штабу Чорноморського флоту сьогодні, 22 вересня, пошкоджено "історичну будівлю".
Згодом у Мережі показали, який вигляд має штаб Чорноморського флоту РФ після удару ракети.
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував сьогоднішні вибухи в Севастополі, зазначивши, що упродовж тижня окупантам дуже неспокійно на окупованому півострові.
Нагадаємо, 20 вересня командний пункт Чорноморського флоту РФ поблизу Севастополя був знищений завдяки влучному ракетному удару.
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