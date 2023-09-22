Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Міноборони підтвердило удар по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
1033
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Міноборони підтвердило удар по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі

Будівля штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі після удару / Фото: скриншот з відео

Військовий об'єкт окупантів було уражено близько 12:00.

У п'ятницю, 22 вересня, Сили оборони України завдали влучного удару по штабу командування Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі.

Про це повідомили на офіційній Facebook-сторінці Управління стратегічних комунікацій Міноборони.

У повідомленні уточнили, що удару було завдано близько 12:00. Військовий об'єкт окупантів уражено.

Раніше в Міноборони РФ заявили, що внаслідок удару по штабу Чорноморського флоту сьогодні, 22 вересня, пошкоджено "історичну будівлю".

Згодом у Мережі показали, який вигляд має штаб Чорноморського флоту РФ після удару ракети.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував сьогоднішні вибухи в Севастополі, зазначивши, що упродовж тижня окупантам дуже неспокійно на окупованому півострові.

У Севастополі атакували штаб Чорноморського флоту

У Севастополі атакували штаб Чорноморського флоту

Нагадаємо, 20 вересня командний пункт Чорноморського флоту РФ поблизу Севастополя був знищений завдяки влучному ракетному удару.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1033
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація