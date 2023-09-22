Як знищення Чорноморського флоту РФ допоможе деокупувати Крим — експерт розкрив подробиці

Головна задача українських захисників на шляху до знищення Чорноморського флоту РФ — мінімізація усіх загроз, які надходять з боку флотилії. Нанесення регулярних ударів з повітря або навіть ударів морського типу по цим військовим кораблям зменшують ці загрози.

Таку думку в ексклюзивному інтерв’ю для ТСН.ua висловив військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.

“Сьогодні ми можемо говорити про те, що нівелювання потенціалу Чорноморської флотилії — є однією з наших головних задач, яку треба виконати. Тому що росіяни використовують флотилію, по-перше, для ударів по території України крилатими ракетами морського базування “Калібр”. По-друге, це створення небезпеки в Чорному морі”, — каже експерт.

За його словами, російські військові кораблі зараз більше виконують функції піратської флотилії і є загрозою для цивільного та комерційного судноплавства.

“Тому наша задача на сьогодні — мінімізація усіх загроз, які надходять з боку російської Чорноморської флотилії. Нанесення регулярних ударів з повітря або навіть ударів морського типу по цим військовим кораблям значно зменшують всі ці загрози, змушують росіян відводити якнайдалі свої військові кораблі”, — зазначив Коваленко.

“Через деякий час вони змушені будуть їх взагалі вивести подалі, наприклад, в Каспійське море по внутрішнім водам. Я думаю, вони все ж таки до цього дійдуть.”, — резюмував експерт.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Аналіз ракетної атаки. Удар по аеродрому “Саки”. Знищення Чорноморського флоту РФ | КОВАЛЕНКО

Нагадаємо, командний пункт Чорноморського флоту РФ поблизу Севастополя в середу, 20 вересня, було знищено завдяки влучному ракетному удару. Спецоперацію здійснили підрозділи Служби безпеки України, Повітряних сил і ВМС ЗСУ.

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