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Росіяни обстріляли житловий квартал Херсона: є жертви

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Росіяни обстріляли житловий квартал Херсона: є жертви

Війна. / Фото: Associated Press

Загарбники атакували місто з окупованої частини області.

У п'ятницю, 22 вересня, російські окупаційні війська обстріляли житлові квартали Херсона. Одна людина загинула, а двоє отримали поранення.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора та місцева влада.

Зазначається, армія РФ обстріляли житлові квартали Херсона близько 09:00. Попередньо, здійснено артобстріл.Внаслідок ворожої атаки пошкоджено приватні будинки, господарські споруди і гаражі.

Окупанти поцілили по приватному будинку. Несумісні з життям травми отримав 25-річний чоловік.

За словами голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, через влучання ворожих снарядів виникли пожежі у житловому будинку та гаражі.

"Від самого ранку у Херсоні неспокійно. Окупаційні війська вкрили вогнем житлові квартали міста", - йдеться у повідомленні.

Обстріл Херсона. / © Офіс генерального прокурора
Обстріл Херсона. / Фото: Офіс генерального прокурора

Тим часом керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко наголошує, що російська армія обстріляла прибережну зону Херсона з тимчасово окупованого лівого берега.

Як повідомлялося, минулої доби,  21 вересня, внаслідок обстрілів російської армії деокупованої території Херсонської області загинули семеро людей, ще 12 отримали поранення різного ступеня важкості.

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Дата публікації
Перегляди
248
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