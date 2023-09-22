Російські обстріли Херсонщини: за добу загинули семеро осіб 

Упродовж 21 вересня внаслідок обстрілів російської армії деокупованої території Херсонської області загинули семеро людей, ще 12 отримали поранення різного ступеня важкості.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"За добу військові РФ здійснили 82 обстріли Херсонщини, випустили 383 снаряди з мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню, безпілотників, танків та авіації. По Херсону — 28 снарядів. Поцілили в житлові квартали", - написав він.

Нагадаємо:

Російські війська завдали ударів по житлових кварталах Херсона з різного озброєння – у місті виникло 7 пожеж. Горіли житлові та багатоквартирні будинки, автомобілі та торговельний ряд на одному з ринків міста. У МВС повідомили, що війська РФ також обстріляли запальними боєприпасами село Кизомис на Херсонщині – загорілися житлові та господарчі споруди.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

14 вересня Олександр Прокудін повідомив, що з низки населених пунктів, які постійно обстрілюються російськими силами, оголошена обов’язкова евакуація людей.

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