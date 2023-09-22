Зеленський анонсував звільнення Бахмута і ще двох міст 

Президент Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони збираються звільнити захоплений росіянами Бахмут на Донеччині, а також ще два міста.

Про це глава держави сказав під час дискусії з американськими редакторами у Вашингтоні, повідомляє CNN.

"Ми деокупуємо Бахмут. Я думаю, що ми деокупуємо ще два міста", - наголосив український лідер.

Втім, Зеленський відмовився сказати, про які саме два міста йдеться.

"Я не скажу, які саме міста, вибачте. І тому у нас є план. Дуже, дуже комплексний план", - зазначив український президент.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов заявляв, що ЗСУ можуть "автоматично" звільнити два міста. Йдеться про деокупацію Токмака та Мелітополя. Військовий експерт на бачить сенсу штурмувати ці міста.

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