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Зеленський анонсував звільнення Бахмута і ще двох міст 

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Зеленський анонсував звільнення Бахмута і ще двох міст 

Володимир Зеленський. / Фото: Associated Press

Глава держави відмовився назвати інші населені пункти.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони збираються звільнити захоплений росіянами Бахмут на Донеччині, а також ще два міста.

Про це глава держави сказав під час дискусії з американськими редакторами у Вашингтоні, повідомляє CNN.

 "Ми деокупуємо Бахмут. Я думаю, що ми деокупуємо ще два міста", - наголосив український лідер.

Втім, Зеленський відмовився сказати, про які саме два міста йдеться.

"Я не скажу, які саме міста, вибачте. І тому у нас є план. Дуже, дуже комплексний план", - зазначив український президент. 

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов заявляв, що ЗСУ можуть "автоматично" звільнити два міста. Йдеться про деокупацію Токмака та Мелітополя. Військовий експерт на бачить сенсу штурмувати ці міста.

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Дата публікації
Перегляди
3263
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