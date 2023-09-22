Зеленский анонсировал освобождение Бахмута и еще двух городов

Президент Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны собираются освободить захваченный россиянами Бахмут в Донецкой области, а также еще два города.

Об этом глава государства сказал в ходе дискуссии с американскими редакторами в Вашингтоне, сообщает CNN.

"Мы деоккупируем Бахмут. Я думаю, что мы деоккупируем еще два города", — подчеркнул украинский лидер.

Впрочем, Зеленский отказался сказать, о каких именно двух городах идет речь.

"Я не скажу, какие именно города, извините. И потому у нас есть план. Очень очень комплексный план", — отметил украинский президент.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов заявлял, что ВСУ могут "автоматически" уволить два города. Речь идет о деоккупации Токмака и Мелитополя. Военный эксперт не видит смысла штурмовать эти города.

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