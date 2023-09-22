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Кадыров опубликовал новое видео из Москвы, но есть один нюанс

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
3015
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Кадыров опубликовал новое видео из Москвы, но есть один нюанс

Рамзан Кадыров/Associated Press

Кадыров уверяет, что находится в Москве.

Несмотря на слухи о тяжелой болезни, лидер Чечни Рамзан Кадыров опубликовал новое видео, на котором говорит, что находится в Москве.

Видео Кадыров опубликовал в телеграмм-канале.

Впрочем, отметим, что состоит из отдельных фрагментов, а звуковая дорожка с их голосами наложена отдельно.

На нем Куренков рассказывает Кадырову о темпах разминирования территорий Чеченской Республики.

"В рамках рабочей поездки в Москву встретился с министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий стихийных бедствий Александром Куренковым", — говорится в сообщении.

Что известно о состоянии Кадырова

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов считает, что видео с "живым-здоровым" Кадыровым старые или постановочные. Он отметил, что чеченский преступник действительно в тяжелом состоянии.

После слухов о тяжелой болезни, кому и даже смерти президента российской Чечни и военного преступника Рамзана Кадырова в Сети появилось видео , в котором от его имени уверяют, что с чеченским лидером все хорошо, а болеет его дядя — Магомед Кадыров.

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Дата публикации
Просмотры
3015
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