Кадиров опублікував нове відео з Москви, але є один нюанс

Попри чутки про важку хворобу, лідер Чечні Рамзан Кадиров опублікував нове відео, на якому каже, що знаходиться у Москві.

Відео Кадиров опублікував у телеграм-каналі.

Утім, зазначимо, що складається воно з окремих фрагментів, а звукова доріжка з їх голосами накладена окремо.

На ньому Куренков розповідає Кадирову про темпи розмінування територій Чеченської Республіки.

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"У рамках робочої поїздки до Москви зустрівся з міністром у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідацій наслідків стихійних лих Олександром Куренковим", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про стан Кадирова

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов вважає, що відео із "живим-здоровим" Кадировим старі або постановочні. Він зазначив, що чеченський злочинець і справді у тяжкому стані.

Після чуток про важку хворобу, кому та навіть смерть президента російської Чечні та воєнного злочинця Рамзана Кадирова в Мережі з’явилося відео, в якому від його імені запевняють, що з чеченським лідером усе гаразд, а хворіє насправді його дядько — Магомед Кадиров.

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