У Карабасі помилково вбили російських військових

За цим фактом здійснюється розслідування.

П'ятьох російських миротворців вбили у Карабасі. Вони потрапили під помилковий вогонь азербайджанських військових.

Цю інформацію підтвердили у пресслужбі Генеральної прокуратури Азербайджану.

Повідомляється, що 20 вересня група військовослужбовців Азербайджану на території села Джанйятаг обстріляла автомобіль з військовими "Миротворчого контингенту" Росії. Унаслідок обстрілу загинули 5 осіб.

У прокуратурі заявили, що азербайджанські військовослужбовці прийняли російську машину за автомобіль вірменських військ через складний рельєф місцевості та туманно-дощову погоду.

Також у повідомленні йдеться, що того ж дня вже вірменські військовослужбовці обстріляли з вогнепальної зброї автомобіль "КамАЗ", який належав росіянам. Унаслідок цього загинув один російський військовий, ще один був поранений.

У прокуратурі зазначили, що за фактами обстрілів було порушено кримінальні справи.

Нагадаємо:

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян вважає, що Російська Федерація провалила свою місію в Нагірному Карабасі, адже її миротворчий контингент перебував там від кінця 2020 року.

19 вересня уряд Азербайджану заявив про початок "антитерористичної операції" на території вірменського анклаву в Карабасі.

20 вересня з'явилася інформація про капітуляцію Карабаху перед Азербайджаном. "Армія оборони Нагірного Карабаху" і ЗС Вірменії будуть змушені скласти зброю і здати техніку, заявляли в МО Азербайджану.

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