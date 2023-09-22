Китай закликав Київ і Москву до мирних переговорів

Китай заявив, що готовий підтримувати всі спрямовані на досягнення миру ініціативи щодо "української кризи". Втім, ці ініціативи повинні базуватися на дипломатичних заходах і мирних переговорах.

Про це заявив віцепрезидент Китаю Хань Чжен під час засідання Генасамблеї ООН.

З його слів, що безпека всіх держав взаємозв’язана. В Пекіні наполягають на тому, що "кризу" потрібно вирішувати шляхом діалогу й консультації, враховуючи "законні безпекові занепокоєння" всіх країн.

"Китай підтримує всі зусилля, які сприяють для мирного вирішення "української кризи" і готовий відігравати конструктивну роль для якнайшвидшого досягнення миру. Негайне припинення бойових дій і відновлення мирних переговорів є єдиним шляхом вирішення", - заявив Чжен.

Також КНР підтвердила заяву про неприпустимість ядерної війни та використання ядерної зброї. Хань наголосив, що Китай є однією з п’яти постійних членів Радбезу ООН, яка оголосила про зобов’язання не використовувати першою таку зброю.

Як повідомлялося, раніше у США заявили, що Китай готується до війни з ними. Зазначається, що про це свідчать дані американської розвідки.

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