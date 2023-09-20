У США заявили, що Китай готується до війни

Китай активно готується до війни зі Сполученими Штатами і про це свідчать дані американської розвідки.

Про це стверджує колишній радник з питань національної безпеки адміністрації Трампа Джон Болтон у своїй статті в The Telegraph.

Політик-республіканець і опонент Трампа звернув увагу на заяву міністра військово-повітряних сил США Френка Кендалла, який недвозначно висловився про загрозу від Китаю.

"Дані розвідки не можуть бути чіткішими. Я не можу сказати, якими є їхні справжні наміри. Але Китай готується до війни, і саме до війни зі Сполученими Штатами", – говорив Кендалл.

На думку Болтона, промова Кендалла точно відображає двопартійний американський консенсус щодо загрози Пекіна глобальному Заходу.

"Ця загроза не обмежується військовими справами, але поширюється також на політику та економіку. Протягом останнього десятиліття ми (США. – Ред.) з різною швидкістю усвідомлювали цю загрозу. У багатьох випадках ми небезпечно повільно оцінювали величину та масштаб ризиків", – каже республіканець.

Болтон вважає, що Китай десятиліттями веде економічну війну проти Заходу: краде інтелектуальну власність, провадить меркантилістську політику в рамках нібито інститутів вільної торгівлі, таких як СОТ, ізолюючи свої критично важливі внутрішні ринки від іноземної конкуренції, водночас використовуючи відкритість Заходу.

Джон Болтон / Фото: УНІАН

Він звинуватив керівників великих підприємств, які занадто багато інвестували в Китай або стали занадто залежними від Пекіна, і які роками не розуміли, що розпад Радянського Союзу не означав зникнення міжнародного політичного ризику.

"Правильне розуміння загрози Китаю усім суспільством та прийняття рішучої відданості його поразці означає, що Захід може перемогти екзистенціальну загрозу ХХІ століття. Навпаки, ігнорування відчутної реальності, з якою ми стикаємося, через страх схвилювати комуністичних імператорів "Серединного царства" забезпечить нашу поразку", – підсумував Болтон.

Нагадаємо, що у березні 2023 року американське видання Foreign Affairs опублікувало статтю про те, що Китай готується до війни.

Видання The Atlantic писало, що США готуються до війни з Китаєм на основі досвіду України.

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