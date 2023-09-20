В США заявили, что Китай готовится к войне

Китай активно готовится к войне с США и об этом свидетельствуют данные американской разведки.

Об этом утверждает бывший советник по вопросам национальной безопасности администрации Трампа Джон Болтон в своей статье в The Telegraph.

Политик-республиканец и оппонент Трампа обратил внимание на заявление министра Военно-воздушных сил США Фрэнка Кендалла, который недвусмысленно высказался об угрозе от Китая.

"Данные разведки не могут быть более четкими. Я не могу сказать, какие у них истинные намерения. Но Китай готовится к войне, и именно к войне с Соединенными Штатами", – говорил Кендалл.

По мнению Болтона, речь Кендалла точно отражает двухпартийный американский консенсус относительно угрозы Пекина глобальному Западу.

"Эта угроза не ограничивается военными делами, но распространяется также на политику и экономику. В последнее десятилетие мы (США. – Ред.) с разной скоростью осознавали эту угрозу. Во многих случаях мы опасно медленно оценивали величину и масштаб рисков", – говорит республиканец.

Болтон считает, что Китай десятилетиями ведет экономическую войну против Запада: крадет интеллектуальную собственность, проводит меркантилистскую политику в рамках якобы институтов свободной торговли, таких как ВТО, изолируя свои критически важные внутренние рынки от иностранной конкуренции, одновременно используя открытость Запада.

Джон Болтон / Фото: УНИАН

Он обвинил руководителей крупных предприятий, которые слишком много инвестировали в Китай или стали слишком зависимыми от Пекина, и которые годами не понимали, что распад Советского Союза не означал исчезновения международного политического риска.

"Правильное понимание угрозы Китая всем обществом и принятие решительной преданности его поражению означает, что Запад может победить экзистенциальную угрозу ХХІ века. Напротив, игнорирование ощутимой реальности, с которой мы сталкиваемся, из-за страха взволновать коммунистических императоров "Серединного царства" обеспечит наше поражение", – подытожил Болтон.

Напомним, что в марте 2023 года американское издание Foreign Affairs опубликовало статью о том, что Китай готовится к войне.

Издание The Atlantic писало, что США готовятся к войне с Китаем на основе опыта Украины.

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