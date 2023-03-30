Китай готовится к войне – Foreign Affairs

Си имеет планы на Тайвань. В одной из мартовских речей он сказал своим генералам "смело воевать".

Китайский лидер Си Цзиньпин официально объявил, что готовится к войне. На ежегодном заседании парламента Китая и его высшего политического совещательного органа в марте Си раскрыл тему готовности к войне в четырех отдельных речах.

Об этом пишет издание Foreign Affairs.

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Отмечается, что правительство КНР также объявило об увеличении на 7,2 процента удвоившегося за последнее десятилетие оборонного бюджета Китая, а также о планах сделать страну менее зависимой от иностранного импорта зерна. А в последние месяцы Пекин обнародовал новые законы о военной готовности, новые бомбоубежища в городах по ту сторону Тайваньского пролива и новые офисы «Мобилизации национальной обороны» по всей стране.

Журналисты пишут, что " конфликт не является определенным или неизбежным, но в Пекине что-то изменилось", и призвали политиков и лидеров мира не игнорировать заявление Си .

Закон о военных резервистах

Foreign Affairs подчеркивают, что еще в декабре 2022 Пекин обнародовал новый закон, который позволит Народно-освободительной армии легче активизировать свои резервные силы и систему пополнения боевых частей в случае войны. Этот из окон – не единственное законодательное изменение, "намекающее на подготовку Пекина". В феврале высший совещательный орган Всекитайского собрания народных представителей принял решение о корректировке применения некоторых положений уголовно-процессуального закона к военным во время войны, которое, согласно государственной газете People's Daily, предоставляет Центральной Военной комиссии полномочия корректировать положения законодательства, включая "юрисдикцию, защиту и представительство, принудительные меры, возбуждение дел, расследование, преследование, суд и исполнение приговоров".

Авторы статьи отмечают, что "это решение может стать оружием против лиц, выступающих против захвата Тайваня, или Пекин мог использовать это, чтобы заставить китайских граждан поддерживать его решение во время войны".

Вербовка по всей стране

Начиная с декабря правительство Китая также открыло ряд офисов мобилизации национальной обороны или центров вербовки по всей стране, в частности в Пекине, Фуцзяне, Хубее, Хунане, Внутренней Монголии, Шаньдуне, Шанхае, Сычуани, Тибете и Ухани. В то же время на противоположном берегу пролива от Тайваня начали строить или модернизировать бомбоубежища и, по крайней мере, один "госпиталь скорой медицинской помощи", по данным китайских государственных СМИ. В марте Фуцзянь и несколько городов провинции начали блокировать зарубежные IP-адреса доступа к правительственным веб-сайтам, возможно помешать отслеживанию подготовки Китая к войне.

Увеличение оборонного бюджета

Также на двухсессионных встречах премьер-министр Ли Кецян объявил о военном бюджете в 1,55 триллиона юаней. Это примерно 224,8 миллиарда долларов, что на 7,2% больше, чем в 2022 году. Кроме того, он призвал усилить "подготовку к войне". Даже официальная цифра Китая превышает военные расходы всех тихоокеанских союзников Соединенных Штатов вместе взятых (Австралия, Япония, Филиппины, Южная Корея и Таиланд).

Выступление Си Цзиньпина

Лидер Китая произнес четыре речи: один перед делегатами Народного политического консультативного совета Китая, два — перед Всекитайским собранием народных представителей и один — перед военными и парамилитарными лидерами. В них он описал "мрачный геополитический ландшафт, выделил Соединенные Штаты как противника Китая, призвал частный бизнес служить военным и стратегическим целям Китая и повторил, что он видит объединение Тайваня и материковой части как жизненно важное для успеха своей подписной политики по достижению "великого" омоложение китайского этноса".

Напомним, в разведке рассказали, передает ли Китай оружие России.

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