В разведке рассказали, передает ли Китай оружие России

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что пока нет информации о договоренностях между Китаем и агрессорской Россией о поставках вооружения.

Об этом представитель ГУР рассказал в интервью Gazeta.

По его словам, украинская разведка также не знает таких фактов. Что больше, считает Юсов, было бы странно, если бы это произошло. Ведь несмотря на специфическую риторику, Пекин пытается позиционировать себя миротворцем.

"Это означает, что прямая передача вооружения это бы перечеркнула. Но то, что этот визит состоялся, означает, что Россия оказалась в международной изоляции – экономической, внешнеполитической. Поэтому такой контакт для Путина очень важен. А для китайского лидера это возможность усилить свой влияние на слабого партнера и увеличить его зависимость, держать лучшие условия привлечения и использования российских ресурсов. Это уже отношения лидера и зависимого второстепенного государства", — подчеркнул Андрей Юсов.

Напомним, президент Владимир Зеленский пригласил лидера Китая Си Цзиньпина посетить Украину. По словам главы государства, не контактировал с китайским лидером с самого начала полномасштабного вторжения России.

В Пекине заявили, что будут поддерживать диалог со всеми сторонами "украинского вопроса". Впрочем, конкретной информации о визите Си Цзиньпина в Украину нет.

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