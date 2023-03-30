У розвідці розповіли, чи передає Китай зброю Росії

Речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що наразі немає інформації про домовленості між Китаєм та агресоркою Росією про постачання озброєння.

Про це представник ГУР розповів в інтерв'ю Gazeta.

За його словами, українській розвідці також не відомі такі факти. Що більше, вважає Юсов, було б дивно, аби це сталося. Адже, попри специфічну риторику, Пекін намагається позиціонувати себе миротворцем.

"Це означає, що пряме передавання озброєння це перекреслило б. Але те, що цей візит відбувся, означає, що Росія опинилася у міжнародній ізоляції – економічній, зовнішньополітичній. Тому такий контакт є для Путіна дуже важливим. А для китайського лідера це нагода посилити свій вплив на слабкого партнера і збільшити його залежність, тримати кращі умови залучення й використання російських ресурсів. Це вже взаємини лідера та залежної другорядної держави", - наголосив Андрій Юсов.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський запросив лідера Китаю Сі Цзіньпіна відвідати Україну. За словами глави держави, не контактував з китайським лідером від початку повномасштабного вторгнення Росії.

У Пекіні заявили, що підтримуватимуть діалог зі всіма сторонами "українського питання". Втім, конкретної інформації про візит Сі Цзіньпіна до України не мають.

Читайте також:

"Такого ніхто не міг уявити" - відносини Китаю та Росії залежать від України