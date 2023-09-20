Путин сообщил, что поедет в Китай в октябре на форум "Один пояс – один путь"

В последний раз Путин был в Китае за три недели до российского вторжения в Украину.
Об этом говорится в сообщении российского Telegram-канала "Вы слушали Маяк" со ссылкой на заявление Путина во время встречи с министром иностранных дел Китая, а также в заявлении Кремля.
В последний раз Путин в Китае посетил тогда Зимние Олимпийские игры. А в марте 2023 года Си Цзиньпин прилетал в Москву и пригласил Путина на форум с ответным визитом.
Накануне предполагаемую поездку Путина в Китай анонсировало агентство Bloomberg. Как отмечало издание, это будет первая зарубежная поездка президента РФ с момента выдачи Международным уголовным судом ордера на его арест в марте 2023 года.
После полномасштабного вторжения в Украину Путин посетил только соседние страны (Таджикистан, Туркменистан) и Иран. Остальные меры и визиты он игнорировал из страха быть арестованным.
Добавим, что в Кремле также подтвердили, что глава РФ Владимир Путин собирается в Китай. Об этом заявил его спикер Дмитрий Песков.
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