Даты визита пока не известны.

В Кремле готовят визит президента-диктатора Российской Федерации Владимира Путина в Китай.

Об этом заявил его спикер Дмитрий Песков, пишут российские средства массовой пропаганды.

"Визит готовится. Мы сообщим своевременно", — подчеркнул представитель Путина.

Следует заметить, что вице-премьер Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявлял, что Москва рассчитывает на "основательные" переговоры Путина с лидером Китая Си Цзиньпином в Пекине. По словам Патрушева, переговоры планируют провести в октябре в рамках международного форума "Один пояс, один путь".

Кстати, последняя встреча лидеров двух государств проходила 20 марта этого года. Лидер КНР прилетел в Москву.

Напомним, на днях Владимир Путин и Ким Чен Ын встретились на Дальнем Востоке на космодроме "Восточный", чтобы провести переговор.

Во время встречи кремлевским коллегой-диктатором Ким Чен Ын сделал заявление о войне России в Украине и США. Лидер Северной Кореи подчеркнул, что "уверен в успехе России" в войне. Армию окупантов он назвал "героической", которая "уверенно продемонстрирует бесценные добродетели чести" в так называемой "СВО".

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