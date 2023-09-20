Дати візиту поки не відомі.

У Кремлі готують візит президента-диктатора Російської Федерації Володимира Путіна до Китаю.

Про це заявив його речник Дмитро Пєсков, пишуть російські засоби масової пропаганди.

"Візит готується. Ми повідомимо своєчасно", - наголосив представник Путіна.

Слід зауважити, що векретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявляв, що Москва розраховує на "ґрунтовні" переговори Путіна з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні. За словами Патрушева, переговори планують провести в жовтні в межах міжнародного форуму "Один пояс, один путь".

До слова, остання зустріч лідерів двох держав відбувалась 20 березня цього року. Лідер КНР прилетів до Москви.

Нагадаємо, днями Володимир Путін та Кім Чен Ин зустрілися на Далекому Сході на космодромі "Восточный", аби провести переговор

Під час зустрічі кремлівським колего-диктатором Кім Чен Ин зробив заяву про війну Росії в Україні. Лідер Північної Кореї наголосив, що "впевнений в успіху Росії" у війні. Армію окупантів він назвав "героїчною", яка "впевнено продемонструє безцінні чесноти честі" в так званій "СВО".

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