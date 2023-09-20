У Криму чергова атака дронами – повідомляють про удар по військовій частині

На території окупованого Криму 20 вересня пролунали потужні вибухи.

Про це пишуть місцеві Telegram-канали. А так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив про нібито атаку безпілотників та "загоряння трави".

"Внаслідок роботи ППО у Верхньосадовому та в Качі, за попередніми даними, впали збиті БПЛА. Постраждалих немає. Є невелике загоряння трави у Верхньосадовому. У Качі безпілотник упав на території виноградників. Теж горить трава. Усі оперативні служби виїхали на місце", - написав він.

Верхньосадово на мапі

Проте, як пише "Крымский ветер", у Верхньосадовому завдано удар по військовій частині.

У місцевих пабліках почали ширитись паніка.

Повідомлення у Telegram-каналах Криму

Нагадаємо, на Миколаївщині подружжя, яке працювало на оборонному заводі, "зливало" дані про техніку ЗСУ (фото).

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