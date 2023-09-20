Шольц різко звернувся до Путіна

Російський президент-диктатор Володимир Путін може в будь-який момент припинити розв'язану в Україні війну. Кремль має усвідомити, що держави ООН будуть відстоювати принципи мирного порядку

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц під час виступу перед Генасамблеєю ООН, повідомляє "Главком".

"Не забуваймо, що Росія несе відповідальність за цю війну, і саме президент РФ може припинити її в будь-який момент одним своїм розпорядженням. Але для того, щоби він це зробив, він має усвідомити, що ми, держави ООН, ставимося серйозно до виконання наших принципів", - заявив німецький канцлер.

Шольц наголошує, що російська війна завдала біди не лише Україні. Адже зараз "люди в усьому світі страждають від інфляції, зростання боргів, дефіциту добрив, голоду та зростання бідності".

За словами очільника німецького уряду, наразі правильною є участь країн з усього світу в пошуках миру. Водночас, застерігає Шольц, потрібно оминати "хибні рішення", які лише називаються мирними. Канцлер зауважує: мир без свободи є гнобленням, а мир без справедливості – диктатурою.

"Це має нарешті зрозуміти й Москва", - заявив Олаф Шольц.

Нагадаємо, раніше Шольц розвіяв надії на швидке мирне вирішення війни в Україні. Він закликає до терпіння та відстоює постачання озброєння для ЗСУ.

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