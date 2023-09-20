Шольц резко обратился к Путину

Канцлер убежден, что диктатор может прекратить войну в любой момент.

Российский президент-диктатор Владимир Путин может в любой момент прекратить развязавшуюся в Украине войну. Кремль должен осознать, что государства ООН будут отстаивать принципы мирного порядка

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая перед Генассамблеей ООН, сообщает "Главком".

"Не забывайте, что Россия несет ответственность за эту войну, и именно президент РФ может прекратить ее в любой момент одним своим распоряжением. Но для того чтобы он это сделал, он должен осознать, что мы, государства ООН, относимся серьезно к исполнению наших принципов", — заявил немецкий канцлер.

Шольц отмечает, что российская война нанесла беду не только Украине. Ведь сейчас "люди во всем мире страдают инфляцией, ростом долгов, дефицитом удобрений, голодом и ростом бедности".

По словам главы немецкого правительства, сейчас правильно участие стран со всего мира в поисках мира. Вместе с тем, предостерегает Шольц, нужно обходить "ложные решения", которые только называются мирными. Канцлер отмечает: мир без свободы является угнетением, а мир без справедливости – диктатурой.

"Это должна наконец-то понять и Москва", — заявил Олаф Шольц.

Напомним, ранее Шольц развеял надежды на скорейшее мирное решение войны в Украине. Он призывает к терпению и отстаивает поставки вооружения для ВСУ.

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