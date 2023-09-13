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Переговори двох диктаторів: Путін та Кім Чен Ин зустрілися на Далекому Сході РФ

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Переговори двох диктаторів: Путін та Кім Чен Ин зустрілися на Далекому Сході РФ

Президент РФ Володимир Путін та лідер КНДР Кім Чен Ин / Фото: Associated Press

Кім Чен Ин прибув на залізничну станцію космодрому "Восточный" на поїзді. 

Російський президент-диктатор Володимир Путін зустрів північкорейського диктатора Кім Чен Ина на космодромі "Восточный" на Далекому сході РФ, аби провести переговори.

Про це повідомляють російські пропагандистські видання.

Зазначається, що Кім Чен Ин прибув на залізничну станцію космодрому "Восточный" на поїзді. Північкорорейський диктатор подякував Путіну за "теплий прийом".

За даними російських тг-каналів та пропагандистів, відкрита частина переговорів двох диктаторів була невеликою. Вони обмінялися подяками. Теми переговорів - економіка та гуманітарна сфера. 

На запитання, чи буде обговорюватися військово-технічне співробітництво із лідером КНДР, очільник Кремля відповів: "Поговоримо про всі питання без поспіху. Час є". 

Відомо, що у переговорах беруть участь міністри оборони двох країн. 

Під час відкритої частини лідер КНДР заявив про якусь "священну боротьбу РФ проти імперіалізму", а Путін пригадав корейську війну, заявивши, що їхня зустріч відбувається в "особливий час".

Нагадаємо, у вівторок, 12 вересня, Кім Чен Ин прибув до Росії для переговорів із Путіним.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Обговорити постачання зброї! Кім Чен Ин уже в дорозі до Путіна

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Дата публікації
Перегляди
921
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