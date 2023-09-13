Переговори двох диктаторів: Путін та Кім Чен Ин зустрілися на Далекому Сході РФ

Кім Чен Ин прибув на залізничну станцію космодрому "Восточный" на поїзді.

Російський президент-диктатор Володимир Путін зустрів північкорейського диктатора Кім Чен Ина на космодромі "Восточный" на Далекому сході РФ, аби провести переговори.

Про це повідомляють російські пропагандистські видання.

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Зазначається, що Кім Чен Ин прибув на залізничну станцію космодрому "Восточный" на поїзді. Північкорорейський диктатор подякував Путіну за "теплий прийом".

За даними російських тг-каналів та пропагандистів, відкрита частина переговорів двох диктаторів була невеликою. Вони обмінялися подяками. Теми переговорів - економіка та гуманітарна сфера.

На запитання, чи буде обговорюватися військово-технічне співробітництво із лідером КНДР, очільник Кремля відповів: "Поговоримо про всі питання без поспіху. Час є".

Відомо, що у переговорах беруть участь міністри оборони двох країн.

Під час відкритої частини лідер КНДР заявив про якусь "священну боротьбу РФ проти імперіалізму", а Путін пригадав корейську війну, заявивши, що їхня зустріч відбувається в "особливий час".

Нагадаємо, у вівторок, 12 вересня, Кім Чен Ин прибув до Росії для переговорів із Путіним.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Обговорити постачання зброї! Кім Чен Ин уже в дорозі до Путіна

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