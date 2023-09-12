Кім Чен Ин прибув до Росії - ЗМІ

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прибув до країни-агресорки Росії. Його бронепоїзд зафіксували на станції Хасан, що в однойменному селищі на кордоні КНДР та РФ.

Про це повідомляє видання Kyodo з посиланням на неназване російське джерело.

Зі слів джерела, Кім Чен Ин вже перебуває на території Росії. Зі станції Хасан він має вирушити до Владивостока. Саме там має відбутися зустріч з російським президентом диктатором Володимиром Путіним.

До слова, Reuters наводить слова прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова, який заяви, що це буде "повноцінний візит".

"Відбудуться переговори між двома делегаціями, після чого, якщо буде потреба, лідери продовжать спілкування у форматі тет-а-тет", - сказав речник Кремля.

Нагадаємо, на початку вересня The New York Times повідомляло, що Кім Чен Ин планує приїхати до РФ. За словами офіційних осіб США, обидва диктатори візьмуть участь у Східному економічному форумі, який запланований на 10-13 вересня.

Втім, зустріч Кім Чен Ина та Путіна підтвердили у Кремлі лише напередодні, 11 вересня. Цього ж дня південнокорейські ЗМІ написали, що їхній лідер, ймовірно, вирушив до Росії.

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