Навіщо насправді Кім Чен Ин поїде до Путіна — Портников

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин незабаром відвідає Росію для особистої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. Темою обговорення буде корейська зброя в обмін на російські технології та — як не дивно — їжу.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников на своєму YouTube-каналі.

Під час спільної пресконференції із президентом Туреччини Володимир Путін говорив про те, що український контрнаступ зазнав фіаско і він сподівається, що надалі буде так. Однак за цими словами російського диктатора, звичайно ж, ховається занепокоєнність щодо реальних можливостей його армії на українській землі.

Для того, щоб продовжувати боротися із наступом ЗСУ, Путіну потрібна зброя, а з цим якраз існує серйозна проблема. Тож президент РФ шукає озброєння у тих країн, які не побоюються західних санкцій і готові постачати зброю для Росії.

Одна з цих країн — Північна Корея. Як стало відомо виданню The New York Times, північнокорейський лідер Кім Чен Ин незабаром відвідає Росію для особистої зустрічі з Путіним. Про цей візит було домовлено під час нещодавнього візиту міністра оборони РФ Сергія Шойгу до Пхеньяна.

Шойгу брав участь у святкуванні так званої перемоги Північної Кореї у корейській війні. Він також разом з північнокорейським диктатором відвідав виставку зброї та військової техніки, на якій також експонувалися балістичні ракети. Звичайно ж, коли Сергій Шойгу побачив на виставці стільки зброї, він запропонував Кім Чен Ину відвідати РФ.

Міністр оборони Сергій Шойгу та диктатор Кім Чен Ин / Фото: Associated Press

Вважається, що зустріч Кім Чен Ина і Володимира Путіна відбудеться у Владивостоці. Північнокорейський диктатор, який, як відомо, практично не визнає літаків, відправиться до сусідньої країни на потязі, як це робили його дід і батько. Він має взяти участь у Східному економічному форумі, який відбудеться у Владивостоці з 10 по 13 вересня.

Кім Чен Ин також має відвідати пірс 33, де зупиняються кораблі військово-морського флоту РФ. Це також буде досить промовистим візитом, тому що 9 вересня КНДР святкує день свого заснування. І якщо Кім Чен Ин дійсно буде відзначати цей важливий для ідеології корейських комуністів день у компанії Володимира Путіна, це продемонструє, хто є головним союзником Північної Кореї на сьогоднішній день.

Можна сказати, що військова співпраця між Північною Кореєю і РФ пов’язана з зацікавленістю обох диктаторів. Путін вимагає від Кім Чен Ина артилерійських снарядів і протитанкових ракет. А для Кім Чен Ина є важливим, щоб РФ надала його країні технології для виробництва супутників та атомних підводних човнів. Ну і, звичайно, їжа. Тому що насправді, на тлі всіх цих розмов про сучасну зброю, про атомні бомби і підводні човни північні корейці буквально вмирають від голоду. Таким чином будь-яка подорож Кім Чен Ина пов’язана із проханням надати продовольство.

Як повідомили американські чиновники, у Росії наприкінці серпня вже була делегація з 20 північнокорейських чиновників, які відповідають за питання безпеки вищого керівництва країни. Ця делегація також на потязі прибула з Пхеньяна до Владивостока, а потім вилетіла до російської столиці. Таким чином, можливо, що Кім Чен Ин відвідає не тільки Владивосток, але й Москву. Там теж можуть відбутися його перемовини з Путіним і Шойгу.

Якщо цей візит дійсно відбудеться найближчими тижнями, це стане найбільш серйозним моментом зближення між РФ і КНДР навіть не за останні роки, а за останні десятиліття. Дві країни стануть важливими партнерами у протистоянні цивілізованому світу і будуть обмінюватися зброєю, щоб лякати сусідні країни.

Варто нагадати, що Китайська Народна Республіка, яка фактично підтримує Росію у її загарбницькій війні з Україною, а також завжди була політичним і економічним спонсором диктаторського режиму династії Кімів у Північній Кореї, утримується від відкритих воєнних поставок до РФ, бо усвідомлює, що її фірми можуть потрапити під західні вторинні санкції.

На тлі тих економічних проблем, які існують у Китаї і на тлі нещодавньої відмови від нульової терпимості до коронавірусу і неочікуваних сподівань, що ця відмова призведе до зльоту китайської економіки, голові КНР Сі Цзіньпіну, звичайно, абсолютно не потрібно, щоб Захід запроваджував проти його країни нові серйозні санкції.

Таким чином можна сказати, що у Пекіні просто перестраховуються і утримуються від відкритої участі у війні Росії проти України. Однак можна собі уявити, що якщо Північна Корея дійсно буде постачати зброю РФ, вона може отримати доступ і до зброї китайського виробництва. При цьому Пекін не буде відповідати за таке постачання, тому вся ініціатива і вся відповідальність буде на Кім Чен Ині та найближчому оточенні мерзенного північнокорейського диктатора.

Тому насправді перемовини Путіна і Кім Чен Ина щодо обопільної військової співпраці є набагато більш серйозною темою, ніж просто розмова російського диктатора із керівником бідної країни, яка деградує. Тому що за спинами обох лідерів — і Путіна, і Кім Чен Ина — ми можемо несподівано побачити велику тінь голови КНР Сі Цзіньпіна.

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