Помер український релігієзнавець Ігор Козловський, який пережив 700 днів полону у "ДНР"

За словами колеги, в нього стався серцевий напад.

У віці 69 років помер український історик, релігієзнавець Ігор Козловський, який пережив 700 днів полону на території так званої терористичної "республіки ДНР".

Його смерть підтвердив у соціальних мережах син Олександр.

Тато...Ти був для мене всім світом. Люблю тебе безмежно. Спочивай з миром", - написав він у Фейсбуці та опублікував архівну фотографію з дитинства.

За словами колеги, релігієзнавиці Людмили Филипович, у нього стався серцевий напад. Козловський помер у ніч проти 6 вересня.

Колеги та просто небайдужі українці висловлюють щирі співчуття рідним померлого. Вони пишуть, що це "гірка й несподівана новина".

"Igor A. Kozlovskyy задавав і буде задавати систему координат, етичну й моральну планку, надихати і допомагати робити вибір, прикладом власного життя доводити, що зло буде покарано, а добру потрібні віра й сенси. 700 днів Ігор Анатолійович провів у таборах так званої днр, пережив тортурування і у 2017 році був звільнений з полону за обміном. Сьогодні вночі від серцевого нападу Ігор Анатолійович помер", - написав колишній міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський.

Що відомо про Ігоря Козловського

Ігор Козловський очолював Центр релігієзнавчих досліджень, працював на кафедрі філософії Донецького національного технічного університету.

Він родом із Макіївки Донецької області. Козловський - автор понад 50 наукових книг і понад 200 статей у словниках, енциклопедіях, наукових періодичних виданнях, а також поетичних збірок і прозових творів.

27 січня 2016 року був захоплений бойовиками так званої "Донецької народної республіки" за проукраїнську позицію. Він пережив тортурування впродовж майже 2 років (700 днів). Був звільнений із російського полону 27 грудня 2017 року. Після повернення додому Козловський боровся за визволення українських військових.

Нагадаємо, рідні загадково зниклих 182 військових ЗСУ вимагають з'ясувати їхню долю.

Читайте також: