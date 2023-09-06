Загибель Пригожина в авіакатастрофі: ГУР до кінця не впевнене у його смерті

Представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов заявив, що ГУР не впевнене на 100% в загибелі ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина в авіакатастрофі в Тверській області РФ 23 серпня, але розвідка підтверджує інформацію щодо загибелі його "правої руки" Дмитра Уткіна.

Про це Юсов розповів "Укрінформу".

"Наразі на 100% ми можемо говорити про підтверджену загибель Уткіна і ще деяких пасажирів. Щодо Пригожина, скажімо так, наразі ще не всі питання закриті. Я думаю, що треба ще деякий час зачекати", - сказав Юсов.

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Смерть Пригожина в авіакатастрофі

Увечері 23 серпня з'явилася інформація, що у Тверській області РФ впав цивільний російський бізнес джет Embraer Legacy 600, номер RA-02795. Згодом стало відомо, що на борту серед пасажирів значився Євген Пригожин.

Слідчий комітет Росії 27 серпня офіційно підтвердив загибель очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Експертиза СК підтвердили особи всіх 10 загиблих під час аварії літака в Тверській області.

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